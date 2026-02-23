La hermana de Kim Jong-un es ascendida en el partido único de Corea del Norte

El comité central del Partido de los Trabajadores norcoreano elevó el lunes a la influyente hermana de Kim Jong-un, y hasta ahora vicedirectora de Propaganda y Agitación, a la posición de directora de departamento, dijo KCNA.

Kim Yo-jong ha criticado a Corea del Sur recientemente por las incursiones de aviones no tripulados en territorio del Norte, y llegó a advertir de una "dura respuesta" si se producen incidentes similares. No obstante, el pasado jueves alabó el reconocimiento por parte de Seúl de que tres civiles enviaron drones a Corea del Norte en cuatro ocasiones.

Casi 7.000 personas, entre delegados y observadores, participan en el máximo órgano de decisión del régimen norcoreano, cuyo congreso previo de 2021 transcurrió durante ocho días de sesiones y concluyó con la determinación de fortalecer las capacidades nucleares.

El Congreso servirá para definir la hoja de ruta de las futuras políticas y capacidades de defensa del régimen, y parte de la atención internacional se centra en la postura que adoptará ante Seúl y Washington en medio de su fortalecimiento de los lazos militares con Rusia.

Se prevé también que Pionyang anuncie la sofisticación de la disuasión nuclear y el fortalecimiento general de su Ejército. Como en ediciones anteriores, se espera que Corea del Norte exhiba su poderío militar en un desfile al finalizar el Congreso.