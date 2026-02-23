Lula ataca el proteccionismo y critica desde Seúl que el comercio se utilice como arma

Lula cuestionó el giro hacia políticas restrictivas en la economía global, señalando que el regreso al proteccionismo "no tiene justificación", sin aludir directamente al presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su intervención en el Foro Empresarial Corea del Sur-Brasil, en la capital surcoreana.

"La resiliencia de un país, especialmente en tiempos de turbulencia global y de retorno del proteccionismo, depende de la diversificación de su base económica y de sus relaciones comerciales", señaló.

Lula reiteró que se deben reanudar las negociaciones para un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur.

"La mejor respuesta a los intentos de utilizar el comercio como arma es demostrar que es posible alcanzar entendimientos mutuamente beneficiosos mediante el diálogo y la negociación", indicó, mientras mencionó la fuerza comercial de Brasil en agricultura y minerales críticos.

Sus declaraciones se producen tras su paso por la India, donde firmó un acuerdo estratégico de inversión y cooperación técnica para la exploración de minerales críticos, a fin de blindar la soberanía tecnológica de ambos países frente a la hegemonía de China y las presiones de Washington.

En Nueva Delhi también advirtió que Brasil no aceptará un papel de subordinación en una "nueva Guerra Fría", en un mensaje dirigido al presidente estadounidense, en medio de la incertidumbre comercial después de que el Tribunal Supremo estadounidense fallara en contra de la política de gravámenes del mandatario de EE.UU.

El presidente de Brasil partirá de Corea del Sur el martes.