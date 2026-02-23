Más de 200 presos políticos venezolanos siguen en huelga de hambre

“¡Libertad!”, “¡que salgamos todos!”, “Rodeo I en huelga” de hambre, gritó un grupo de presos políticos, constató un periodista de la AFP .

Respondían a familiares, que suben cada noche hasta una pequeña montaña desde donde se ve el pabellón y gritan mensajes de aliento.

La huelga de hambre comenzó el pasado viernes en la cárcel del Rodeo, en las afueras de Caracas, mientras otros presos recibían su libertad y una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entró el domingo para examinar a los reclusos. También logró acceso a otros penales como el temido Helicoide.

¿Qué dice la ley?

No todos los detenidos se unieron a la protesta, que sigue a otra huelga de hambre de familiares la semana pasada frente a otro penal, para pedir rapidez en un proceso de excarcelaciones previo a la aprobación de la amnistia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Parlamento aprobó la ley el jueves pasado. Es una iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense el 3 de enero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ley excluye casos relacionados con temas militares, que son los más frecuentes en El Rodeo I.

Un primer paso

La amnistía no es automática según la ley: los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el sábado que 1.500 presos políticos en Venezuela solicitaron su libertad a través de la amnistía. Explicó también que 11.000 personas en libertad condicional tendrán libertad plena gracias a la nueva norma.

Lea más: Sorpresa, tristeza, desazón: familiares de presos políticos lamentan amnistía excluyente en Venezuela

Los médicos desconocían el llamado a huelga, según la conversación con las familias a las afueras del Rodeo.

Gendarme argentino

Yalitza García dijo que su yerno, el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, se sumó a la protesta. Dice que recibe información sobre él a través de otros familiares y alguno de los custodios. Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, acusado de terrorismo y conspiración.

El gobierno dijo que una comisión parlamentaria estudiará casos excluidos por la amnistía y no descarta indultos del Ejecutivo.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, reportó 23 liberaciones ayer. Las autoridades no se pronunciaron sobre las salidas o la huelga de hambre.