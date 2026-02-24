Mundo
24 de febrero de 2026 - 12:37

Desolada, Savannah Guthrie ofrece US$ 1 millón por hallar a su madre

na pancarta cuelga afuera de News 4 Tucson el 12 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona. Las autoridades afirman haber encontrado varias pruebas mientras continúan las búsquedas de Nancy Guthrie, madre de 84 años de la periodista y presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie, tras su desaparición de su casa la mañana del 1 de febrero.
Savannah Guthrie, figura de la televisión estadounidense, emitió un nuevo mensaje este martes confirmando el incremento del monto para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de su madre, desaparecida desde el 1 de febrero.

La búsqueda de Nancy Guthrie tomó un nuevo e importante giro financiero. Este martes 24 de febrero, su hija, la comunicadora Savannah Guthrie, anunció a través de sus redes sociales que la recompensa para localizar a su madre ascendió a 1 millón de dólares.

La mujer fue reportada como desaparecida a principios de mes y, según los últimos reportes, las notas de rescate enviadas previamente a los medios de comunicación ya han expirado sin que se concretara pago alguno.

Canales de denuncia y anonimato

La familia instó a cualquier persona que posea información relevante a contactar de manera urgente al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Guthrie enfatizó que las autoridades garantizan el total anonimato para los informantes. “Alguien sabe cómo encontrar a nuestra madre y traerla a casa”, expresó la conductora en un sentido pedido a la ciudadanía.

Lea más: ¿Qué pasó con Nancy Guthrie?: FBI difunde imágenes de un sospechoso armado y enmascarado

Avances de la investigación

A pesar de que el FBI difundió imágenes de circuito cerrado que muestran a una persona enmascarada merodeando la residencia de Nancy Guthrie antes de su desaparición, los investigadores aún no han logrado identificar al sospechoso.

Por otro lado, la investigación oficial descartó líneas que apuntaban al entorno cercano:

  • Exoneración familiar: el pasado 16 de febrero, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó que todos los miembros de la familia Guthrie —incluyendo a los hermanos de Savannah— fueron desvinculados como sospechosos.
  • Cifra de pistas: las autoridades manejan actualmente más de 20.000 datos y pistas, manteniendo un monitoreo constante de la vivienda las 24 horas.

Hasta el momento, y pese al gran despliegue de las fuerzas federales, no se ha individualizado formalmente a ningún responsable por la desaparición o las exigencias de rescate recibidas por la familia.