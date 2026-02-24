Desolada, Savannah Guthrie ofrece US$ 1 millón por hallar a su madre.

La búsqueda de Nancy Guthrie tomó un nuevo e importante giro financiero. Este martes 24 de febrero, su hija, la comunicadora Savannah Guthrie, anunció a través de sus redes sociales que la recompensa para localizar a su madre ascendió a 1 millón de dólares.

La mujer fue reportada como desaparecida a principios de mes y, según los últimos reportes, las notas de rescate enviadas previamente a los medios de comunicación ya han expirado sin que se concretara pago alguno.

Canales de denuncia y anonimato

La familia instó a cualquier persona que posea información relevante a contactar de manera urgente al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Guthrie enfatizó que las autoridades garantizan el total anonimato para los informantes. “Alguien sabe cómo encontrar a nuestra madre y traerla a casa”, expresó la conductora en un sentido pedido a la ciudadanía.

Avances de la investigación

A pesar de que el FBI difundió imágenes de circuito cerrado que muestran a una persona enmascarada merodeando la residencia de Nancy Guthrie antes de su desaparición, los investigadores aún no han logrado identificar al sospechoso.

Por otro lado, la investigación oficial descartó líneas que apuntaban al entorno cercano:

Exoneración familiar: el pasado 16 de febrero, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó que todos los miembros de la familia Guthrie —incluyendo a los hermanos de Savannah— fueron desvinculados como sospechosos.

Cifra de pistas: las autoridades manejan actualmente más de 20.000 datos y pistas, manteniendo un monitoreo constante de la vivienda las 24 horas.

Hasta el momento, y pese al gran despliegue de las fuerzas federales, no se ha individualizado formalmente a ningún responsable por la desaparición o las exigencias de rescate recibidas por la familia.