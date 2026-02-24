El Reino Unido impone a Rusia nuevas sanciones en el cuarto aniversario de la guerra

En un comunicado, el Ministerio británico de Exteriores señala que están incluidos también en las sanciones los que suministran equipo militar que impulsa el esfuerzo bélico ruso.

Los ingresos petroleros rusos se encuentran en su nivel más bajo desde el año 2020, mientras el Reino Unido y sus aliados continúan aumentando la presión sobre la maquinaria bélica rusa, agrega.

En concreto, la medida de este martes se dirige hacia una de las compañías de oleoductos más grandes del mundo, PJSC Transneft, responsable del transporte de más del 80 % de las exportaciones petroleras rusas, lo que dificulta aún más la lucha del Kremlin por encontrar compradores para su petróleo sancionado.

Hasta la fecha, las sanciones internacionales han privado a Putin de más de 450.000 millones de dólares, según Londres.

Las nuevas medidas también afectan a la red oscura rusa de comerciantes ilegales de petróleo, al sancionar a 175 empresas de la red petrolera "2Rivers", uno de los mayores operadores de flotas clandestinas a nivel mundial y un importante comerciante de crudo ruso.

Disuadir, desmantelar y degradar la flota clandestina rusa sigue siendo una prioridad para el Gobierno británico, agrega el Foreign Office, y este último paquete de sanciones incluye 48 petroleros que transportan crudo, como parte del intento del Kremlin por suavizar el impacto de las severas sanciones.

El Reino Unido ya había impuesto sanciones a individuos, empresas y barcos bajo régimen ruso cuando estalló el conflicto.

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, que se encuentra de visita en Kiev, dijo en la nota que "Rusia lleva ya cuatro años en lo que (el presidente ruso, Vladímir) Putin creía que sería una invasión de tres días".

"Mientras el Kremlin continúa su brutal ataque contra civiles inocentes que han sufrido su invierno más brutal en una década, la valentía y la determinación del pueblo ucraniano perduran", destacó.

Añadió que las medidas que ha tomado este martes el Reino Unido serán "decisivas" para interrumpir las fuentes de financiación, equipo militar e ingresos que sustentan la agresión rusa.

La ministra adelantó que anunciará desde Kiev una financiación de 30 millones de libras (34,5 millones de euros) para fortalecer el sector energético ucraniano y apoyar la recuperación, lo que eleva el apoyo total del Reino Unido a 21.800 millones de libras (25.070 millones de euros) desde el inicio de la guerra.