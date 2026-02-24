Embajador de EE.UU. en México visita el Palacio Nacional tras operativo contra El Mencho

El embajador fue visto llegando a bordo de una camioneta a la sede del Ejecutivo federal en la capital mexicana, según reportes de medios, y de momento se desconoce el motivo de la visita o si sostendrá una reunión con Sheinbaum.

La vista ocurre tras la ola de violencia desatada en México luego del abatimiento el domingo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El lunes, Johnson reconoció la actuación de las autoridades mexicanas en el operativo que derivó en la muerte de El Mencho y destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países, al describir la acción como "un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades".

Johnson expresó respeto y solidaridad con los funcionarios y fuerzas de seguridad mexicanas por su "profesionalismo y determinación" y llamó a mantener la "firmeza" en la lucha contra el crimen organizado, al tiempo que reafirmó que Estados Unidos sigue siendo un socio comprometido con México en estos esfuerzos compartidos.

Oseguera Cervantes fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste).

El operativo que derivó en la muerte del capo, uno de los más buscados del mundo, fue realizado con inteligencia de EE.UU., en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.

La Defensa mexicana confirmó que la operación contó con "información complementaria" de EE.UU., en el "marco de coordinación y cooperación bilateral".

La caída de El Mencho ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra los carteles mexicanos, a los que el año pasado declaró como "terroristas".

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.