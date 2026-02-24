La coalición de voluntarios pide a EE.UU. que todas las partes estén en las negociaciones

Este es uno de los mensajes destacados por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidentes de la reunión de la coalición de voluntarios organizada este martes en línea para reiterar su apoyo a Ucrania cuando se cumplen cuatro años de la invasión a gran escala de Rusia.

En una declaración común, Macron y Starmer afirman que los dirigentes de la treintena de países aliados de Kiev reiteraron "su compromiso indefectible para conseguir juntos una paz justa y sostenible, conforme a los principios de la Carta de Naciones Unidas".

A ese respecto, reafirman que "las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza", y si por una parte felicitan a Estados Unidos por sus "esfuerzos" para las negociaciones de paz, insisten en que "deben implicar a todas las partes involucradas cuando sus intereses están en juego".

A Rusia la exhortan a que participe "de forma constructiva" en las discusiones y a que acepte "un alto el fuego completo e incondicional".

En caso de que eso se lograra, afirman que la coalición de voluntarios aportará garantías de seguridad a Ucrania "en varios niveles", como se había convenido en su anterior encuentro el 6 de enero, y en particular a través de la denominada Fuerza Multinacional para Ucrania, que tendría "el apoyo de Estados Unidos".

Las garantías de seguridad se estructuran en tres niveles y el fundamental y más importante es el fortalecimiento del ejército ucraniano como primera línea de defensa.

Junto a esa primera línea, también se prevé la implicación directa de los países de la coalición en la protección del espacio aéreo, marítimo y terrestre, y el respaldo de Estados Unidos en caso de que tras el esperado alto el fuego hubiera una reanudación de las hostilidades.

Estados Unidos, que no forma parte de la coalición de voluntarios (se creó de hecho, sobre todo para compensar el giro dado por Washington en el respaldo a Kiev con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump) no participó en la reunión virtual de este martes.

Los dirigentes de los aliados de Ucrania han reiterado su intención de intensificar la presión económica a Rusia con más sanciones que irán particularmente dirigidas contra su llamada "flota fantasma" (los barcos que transportan su petróleo y tratan de evitar las prohibiciones a su comercialización), pero también contra la industria militar y contra sus redes financieras.

Denunciaron igualmente los ataques rusos contra las ciudades y contra las infraestructuras civiles de Ucrania que están teniendo "consecuencias humanitarias desastrosas" y aseguraron que le darán ayuda adicional, en particular con más medios para la defensa aérea.

En paralelo, hicieron hincapié en que Rusia ha pagado "un duro tributo" en esta guerra, y eso para obtener "unas ganancias mínimas en el campo de batalla, con cerca de medio millón de víctimas sólo el pasado año".

Y se felicitaron por los recientes contraataques de Ucrania, que han permitido recuperar algunos territorios.

Esta mañana, Macron hizo una evaluación de los cuatro años de guerra que se cumplen desde la invasión a gran escala de las tropas rusas el 24 de febrero de 2022 e hizo hincapié en que ha sido "un triple fracaso para Rusia: militar, económico y estratégico".

En primer lugar porque la guerra "ha reforzado la OTAN", cuya expansión Rusia quería impedir, pero también porque ha unido a los europeos "a los que quería debilitar" y "ha puesto al desnudo la debilidad de un imperialismo de otra época", en una clara alusión a las ambiciones del presidente ruso, Vladímir Putin.