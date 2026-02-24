Las protestas estudiantiles en Irán se extienden a once universidades en su cuarto día

En Teherán, cientos de personas realizaron marchas y concentraciones en seis universidades con gritos de “Muerte a Jameneí”, “Hasta que el clérigo no sea amortajado, esta patria no será patria” y “Luchamos, morimos, recuperaremos Irán”, informaron varias asociaciones de estudiantes a través de sus redes sociales.

Estos lemas y otros promonarquistas, como “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá” y “Javid Shah” (viva el sah) resonaron en las universidades de Teherán, Sharif, Tecnología y Ciencia, Khaje Nasir, Beheshti, Soore, Arquitectura y Arte de Pars, y Alzahra, en la capital iraní.

En la Universidad de Khaje Nasir y en la Universidad de Tecnología y Ciencia se registraron choques entre los manifestantes y miembros de la milicia islámica Basij, informó el boletín estudiantil Amirkabir.

El medio reportó que un estudiante resultó herido en la cabeza en Khaje Nasir, donde se lanzaron gases lacrimógenos y pimienta para dispersar a los estudiantes.

En la ciudad nororiental de Mashad, se unieron hoy a las protestas estudiantiles las universidades de Sajad y la Azad Islámica, donde, según medios universitarios, se han desplegado fuerzas antidisturbios y un alumno ha sido detenido.

Mientras tanto, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de contraprotestas en las universidades de Beheshti y Khaje Nasir de Teherán, en las que los manifestantes portaron banderas de la República Islámica y condenaron las “ofensas” hacia ella en las concentraciones antigubernamentales del lunes.

Ayer, en varios centros educativos, los universitarios quemaron la bandera de la República Islámica, siguiendo el gesto habitual de quema de banderas de Estados Unidos e Israel en actos estatales.

La portavoz del Gobierno iraní, Aftemeh Mohajerani, advirtió este martes a los universitarios contra la quema de banderas, lo que consideró una “línea roja” y pidió respetarla.

Las protestas estudiantiles se reanudaron el sábado, en el primer día de clases del nuevo semestre académico, en medio de enormes tensiones militares con Estados Unidos, que ha desplazado a Oriente Medio una gran fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear.

Las manifestaciones en las universidades se producen después de la brutal represión de las movilizaciones callejeras de enero que, según el balance oficial, causaron la muerte de 3.117 personas, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE. UU., sitúan en 7.015 los fallecidos; además, continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.