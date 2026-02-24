Los archivos del caso Epstein no demuestran que Israel asesinó a la princesa Diana

Mensajes viralizados en redes sociales como Facebook, Instagram, Threads y X afirman que los archivos de Epstein revelan que Israel asesinó a Lady Di para proteger una red de pedofilia.

Algunos de los mensajes comparten un video de una página web estadounidense que EFE Verifica ha desmentido anteriormente.

HECHOS: Ninguno de los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso Epstein cita prueba alguna de que el Estado de Israel asesinara a la princesa de Gales en 1997 para encubrir una red de pedofilia.

El nombre de la princesa Diana aparece bajo las denominaciones 'Lady Di', 'Diana Spencer' y 'princess Diana' en tres decenas de documentos, según una búsqueda en la web habilitada por el Departamento de Justicia, pero ninguno tiene relación con un supuesto asesinato ordenado por Israel.

La mayoría de las menciones son alusiones indirectas como miembro de la Casa Real británica o informaciones de prensa en las que se cita a Lady Di.

La única mención de su muerte es en un documento sobre la 64 edición del Festival de Cannes donde se estrenó el controvertido documental 'Unlawful Killing' (Ejecución ilegal), que alimentaba alguna de las conspiraciones sobre su fallecimiento.

En los documentos se menciona que en 1994, cuando Carlos III anunció su relación con Camilla Parker Bowles, Jeffrey Epstein estaba sentado con el brazo alrededor de la princesa Diana en una cena en Londres.

Según The Huffington Post, ese fragmento forma parte del borrador de un perfil inédito de Epstein escrito por un controvertido periodista.

En 2015, New York Magazine se puso en contacto con Epstein para comprobar si atendió al citado evento y si socializó con la princesa Diana, aunque no hay constancia de que respondiera entre los documentos desclasificados.

Por otro lado, The People's Voice, portal que publicó la afirmación falsa, es una página estadounidense conocida por propagar desinformación y teorías de la conspiración. Fue fundada en 2014 con el nombre de Your News Wire, cambiado en 2018 a NewsPunch, antes de adoptar su denominación actual en 2023.

EFE Verifica ha desmentido en diversas ocasiones afirmaciones falsas que se originan en este portal que se viralizan en las redes sociales.

Por tanto, no es cierto que los archivos del caso Epstein demuestren que la princesa Diana fue asesinada por Israel para proteger su red de pedofilia.