Zelenski conmemora con líderes europeos en catedral Santa Sofía el inicio de invasión rusa

En la misa participaron, además de Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Además de estos líderes europeos han viajado a Ucrania para reafirmar su apoyo al país invadido los jefes de Estado y de Gobierno de los países bálticos y nórdicos, y el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, que se reunirán con Zelenski durante la jornada.

También se encuentra ya en Kiev el ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, que se ha reunido con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga.

Asimismo viaja a la capital ucraniana el titular de la diplomacia española, José Manuel Albares.

A lo largo de la jornada, además de distintos actos públicos conmemorativos, los líderes europeos y Zelenski participarán desde Kiev por videoconferencia en una reunión de la 'Coalición de los Voluntarios' liderada por Francia y Reino Unido y formada por más de treinta países que se han comprometido a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania una vez se firme un hipotético alto el fuego.