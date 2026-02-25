El responsable del palacio de Versalles dirigirá el Louvre, según la prensa francesa

Fuentes del entorno del jefe de Estado avanzaron al diario Le Parisien esta información, que posteriormente fue confirmada también a otros medios, como la cadena televisiva BFM.

El anuncio llegaría así solo un día después de que el Gobierno aceptara la dimisión de Des Cars, cuya imagen quedó muy golpeada por las sucesivas crisis que ha vivido el museo más visitado del mundo en los últimos meses y que comenzaron con el chocante robo sufrido en octubre pasado.

A primera hora de este miércoles, además, el Ministerio de Cultura anunció la designación de Annick Lemoine, hasta ahora directora del Petit Palais de París, para liderar los museos de Orsay y de l'Orangerie, que están agrupados dentro de la misma institución pública.

Lemoine reemplazará a Sylvain Amic, quien falleció en agosto pasado de un infarto.

Los perfiles de Leribault y Lemoine "sabrán continuar y consolidar las políticas implementadas por sus predecesores, al tiempo que aportarán una visión y devolverán la serenidad a las instituciones de las que estarán a cargo", indicó el entorno del presidente francés a Le Parisien.