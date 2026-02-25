Prohíben la entrada en universidades iraníes a 180 estudiantes por participar en protestas

Desde el lunes unos 180 estudiantes han recibido mensajes de texto en los que se les informa de que su presencia en las movilizaciones fue “contraria a las normas educativas y disciplinarias”, por lo que han sido citados por comités disciplinarios y hasta que estos se celebren no pueden acudir a las universidades, informó el diario Shargh.

Estas citaciones y la prohibición de acceso se ha producido en cinco centros de la capital, como son las de Teherán, Ciencia y Tecnología, Tecnológica Amir Kabir, Shahid Beheshti y la Tecnológica Sharif, de acuerdo con el medio reformista.

En el caso de la Universidad Tecnológica Amir Kabir, el centro advirtió que tratará “sin indulgencia los casos de los estudiantes infractores”.

Las protestas estudiantiles se reanudaron el sábado, en el primer día de clases del nuevo semestre académico, en medio de enormes tensiones militares con Estados Unidos, que ha desplazado a Oriente Medio una gran fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear.

Desde entonces, las protestas se han extendido a al menos 11 universidades en Teherán, Mashad (noreste) e Isfahán (centro) con gritos en contra de la República Islámica y la quema de banderas del país, lo que el Gobierno ha calificado como “una línea roja”.

En varios centros se han producido además choques entre manifestantes y basijis —milicianos islámicos— con el uso de gases lacrimógenos.

Las manifestaciones en las universidades se producen después de la brutal represión de las movilizaciones callejeras de enero que, según el balance oficial, causaron la muerte de 3.117 personas, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE. UU., sitúan en 7.015 los fallecidos; además, continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.