Trump quiere manipular las elecciones de noviembre y podría usar a ICE, advierte demócrata

Padilla, hijo de inmigrantes mexicanos, fue el encargado de dar la respuesta en español al discurso sobre el estado de la Unión que pronunció Trump este martes en el Capitolio, y puso el acento en el terror que ha sembrado ICE entre la población migrante del país y también en los temores de los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato.

"Trump quiere manipular las próximas elecciones. Ha firmado órdenes ejecutivas con la intención de prevenir que millones de votantes elegibles puedan ejercer su derecho al voto. Y, ha insinuado el uso de agentes de ICE en centros de votación para intimidar", advirtió Padilla en su discurso.

"Estas son tácticas que hemos visto en otros países gobernados por dictadores corruptos. Y como ellos, Donald Trump tiene miedo perder el poder", añadió.

El legislador, que es el primer latino elegido al Senado de Estados Unidos por el estado de California, pidió a los votantes demócratas que se preparen "desde hoy para que su voz retumbe este noviembre", cuando se renovará un tercio de los escaños del Senado y todos los de la Cámara de Representantes.

Tradicionalmente, el partido que está en la oposición sale beneficiado en esos comicios, pero los demócratas están preocupados porque Trump ha impulsado un proyecto de ley para endurecer los requisitos de documentación para registrarse para votar, algo que puede perjudicar a votantes pobres, jóvenes y de minorías.

Padilla también se refirió al miedo que ha sembrado entre los inmigrantes, incluidos quienes tienen permiso de residencia o ya son ciudadanos, la actuación de los agentes de ICE, que ha llevado incluso a la muerte de dos estadounidenses.

"Estamos viviendo una pesadilla que divide y destruye a nuestras comunidades", dijo Padilla, que describió a "agentes federales, armados y enmascarados" que "aterrorizan a nuestras comunidades atacando a personas por el color de su piel o por hablar español".

Denunció que esos agentes usan "fuerza excesiva, entrando a hogares sin orden judicial, y disparando a autos con familias adentro", y que 40 personas han fallecido bajo custodia de ICE desde enero, mientras que otras están en centros de detención "sin acceso adecuado a doctores, alimentos saludables, ni agua potable".

"No podemos rendirnos", recalcó el senador, famoso por haber sido expulsado el año pasado de una reunión sobre inmigración en California por haber interrumpido el acto para cuestionar las políticas de Trump.

Padilla citó la reciente actuación de Bad Bunny en la Super Bowl para asegurar que "juntos, somos América", y subrayó que "solo el pueblo puede salvar al pueblo", manifestándose y votando el 3 de noviembre.