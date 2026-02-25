Zimbabue prohíbe la exportación de los concentrados de litio y minerales en bruto

"El Gobierno desea informar a todas las partes interesadas que ha suspendido la exportación de todos los concentrados de litio y minerales en bruto con efecto inmediato hasta nuevo aviso", declaró Kambamura en una comparecencia ante la prensa en la capital, Harare.

Según el ministro, la suspensión incluye a aquellos minerales que actualmente se encuentran en tránsito y busca "promover el beneficio local y maximizar la retención de valor" dentro de Zimbabue, mayor productor de litio de África y unos de los principales del mundo.

Kambamura también ordenó a la Autoridad de Ingresos de Zimbabue (ZIMRA), a la Corporación de Comercialización de Minerales de Zimbabue (MMCZ) y a todas las autoridades reguladoras que respeten la suspensión "sin excepciones", y pidió la cooperación de la industria minera.

A partir de ahora, solo las empresas mineras con títulos mineros válidos y planes de beneficio aprobados estarán autorizadas a exportar minerales, y los agentes y terceros comerciantes tendrán prohibido exportar en nombre de los titulares de derechos mineros.

Para exportar estos minerales, los solicitantes de permisos deberán presentar una carta de recomendación de la Oficina Provincial de Minas correspondiente y otros documentos justificativos que indiquen "claramente" la capacidad de beneficio y el cumplimiento de la normativa.

Asimismo, se deberá declarar la composición mineral del envío de exportación.

Las autoridades podrán comprobar los envíos de exportación para verificar la composición mineral del mismo y, aquellos que no cuenten con permisos válidos o no tengan la documentación completa, serán "denegados y confiscados" por el Estado.

"El uso continuado de un permiso de exportación caducado o ya agotado es un delito grave que justifica la retirada de futuros permisos de exportación y derechos mineros", concluyó Kambamura.

Zimbabue ya vetó en 2022 la exportación de mineral sin procesar, permitiendo únicamente la salida de concentrados, con el objetivo de aumentar el valor añadido, generar empleo local y reforzar los ingresos fiscales.

Con una renta per cápita de 2.497 dólares en 2024, según el Banco Mundial, el país se ha lanzado en la última década a la conquista del litio, con la aspiración de convertirse en una economía de “clase media” de aquí a 2030.