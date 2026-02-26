Cámara de Uruguay ratificará este jueves el acuerdo comercial UE-Mercosur

El miércoles, la Cámara Alta ya había dado luz verde al acuerdo por unanimidad con los votos de su presidenta y de los 16 senadores del oficialista Frente Amplio, así como también de los 14 de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado.

El legislador del oficialista Frente Amplio Carlos Varela, quien desde el 1 de marzo será coordinador de la bancada de su fuerza política en la Cámara Baja, dijo a EFE que los 48 diputados del partido votarán a favor un acuerdo que se aprobará por mayoría simple. Esta Cámara está integrada por 99 legisladores.

"Todos los partidos, excepto Identidad Soberana, van a apoyar y van a votar unánimemente el proyecto. Eso está absolutamente confirmado. No hay ninguna dificultad. Y en la interna del Frente Amplio tampoco hubo nunca diferencias en cuanto a votar el proyecto", subrayó.

De acuerdo con esto, el legislador por el Partido Nacional Rodrigo Goñi, quien desde el 1 de marzo será nuevo presidente de la Cámara de Representantes, confirmó a EFE que los 29 diputados de esa fuerza política darán luz verde al acuerdo.

Más allá de esto, a diferencia de lo ocurrido en el Senado, el acuerdo no contará con el voto de todos los integrantes de los diputados.

El legislador Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, confirmó a EFE también que tanto él como la otra representante del partido no apoyarán la refrendación del acuerdo.

Salle tildó la jornada de este jueves como "un día de entrega de la patria" y de "bochorno" por parte de un Parlamento que -indicó- votará "un tratado importantísimo que genera consecuencias para 50 años en adelante sin haberlo estudiado".

Este miércoles, tras la votación en la Cámara Alta, el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, encargado de informar en sala sobre el asunto tratado, indicó luego de finalizada la jornada: "Día histórico. La Cámara de Senadores acaba de aprobar por 31 votos en 31 la ratificación del acuerdo Mercosur-UE. Acabamos de votar el acuerdo comercial más importante de la historia de nuestro país".

Por su parte, el senador del Partido Colorado y exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni apuntó: Acabamos de votar en el Senado la ratificación del acuerdo Mercosur-UE. Mañana va a diputados y, con su ratificación.

Continuó: "Al cierre de esta semana, Uruguay habría cumplido con la aprobación del acuerdo interino de comercio con la UE que se concluyó en diciembre del 2024. Es un paso importante para país tras varios años de trabajo".