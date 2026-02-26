La hija de Kim Jong Un viste un símbolo político de peso

El líder norcoreano Kim Jong Un vistió un abrigo de cuero idéntico al de su hija Ju Ae durante un desfile militar, revelaron fotos publicadas hoy por la prensa estatal, lo que alimentó las especulaciones de que ella está siendo preparada para heredar el poder.

La adolescente Ju Ae apareció de forma destacada en las imágenes divulgadas con motivo de la fase final del congreso del Partido de los Trabajadores.

Kim y su hija vistieron abrigos de piel a juego mientras observaban lado a lado un desfile militar. La esposa de Kim, Ri Sol Ju, también los acompañó con una vestimenta similar.

Presidencia heredada

La familia Kim ha gobernado Corea del Norte con mano férrea durante décadas, y el culto a la personalidad de su “línea sanguínea Paektu” domina la vida cotidiana del hermético país.

Las apariciones públicas de Ju Ae en eventos de alto perfil en los últimos años han hecho que sea vista como la siguiente en la línea de sucesión.

El analista Lim Eul-chul señaló que los abrigos, que Kim suele vestir en eventos públicos, son más que una declaración de moda.

Apariciones en eventos de alto perfil

“En el simbolismo político norcoreano, esa apariencia tiene peso, está asociada a la imagen del líder como el máximo garante de la seguridad nacional y la prosperidad futura” , afirmó Lim.

“Entonces cuando esa misma vestimenta simbólica es usada por su hija joven, resulta difícil pensar que sea algo accidental”, agregó.

La adolescente aparece en otras fotos caminando sobre una alfombra roja junto a su padre, recibiendo saludos del alto mando militar norcoreano.

Ju Ae fue claramente “designada como sucesora”, señaló este mes el servicio de inteligencia surcoreano.

El gobierno norcoreano no ha confirmado la edad de la joven, pero analistas consideran que es una adolescente.