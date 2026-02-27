Escalada militar: más países ordenan salida de sus ciudadanos en Irán

La escalada regional se da un día después de la conclusión de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

La administración de Donald Trump presiona al régimen teocrático para que firme un acuerdo nuclear amplio. En ese contexto, el 19 de febrero dio un ultimátum de “10 a 15 días” para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza.

Por ahora, Washington ha llevado a cabo el mayor despliegue militar en décadas en la región que incluye dos portaviones. Uno de ellos es el USS Gerald Ford, el más grande del mundo, que zarpó de Creta ayer y debe llegar a la costa israelí, reportó AFP.

Lea más: China pidió a sus ciudadanos evacuar “lo antes posible” Irán por escalada militar

Reino Unido

El ministerio británico desaconsejó en un comunicado “todos los viajes no esenciales” a Israel y a los territorios palestinos.

Además, el gobierno británico informó trasladó parte de su personal diplomático de Tel Aviv, donde se encuentra su embajada, a “otro lugar dentro de Israel”, añadiendo que la delegación “continúa funcionando con normalidad”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Como medida de precaución, hemos trasladado temporalmente a parte de nuestro personal y a sus familias de Tel Aviv a otro lugar en Israel. Nuestra embajada continúa funcionando con normalidad”, anunció el Foreign Office en su sitio web.

“La situación podría agravarse rápidamente y presenta riesgos importantes”, añadió.

Este anuncio llegó poco después de que el ministerio británico anunciara también la retirada de su personal diplomático en Irán por la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos.

Lea más: Portaaviones USS Gerald R. Ford de EE.UU. arriba a la costa de Israel, sumándose al despliegue

China, Canadá y EE.UU.

China pidió hoy a sus ciudadanos que evacuen Irán “lo antes posible”, mientras que el ministerio británico de Exteriores anunció la retirada de su personal diplomático del país.

Por su parte, el Gobierno canadiense indicó a sus ciudadanos “salir de Irán ahora, si pueden hacerlo de forma segura”.

Estados Unidos recomendó hoy al personal no esencial de su embajada que abandone Israel, en medio de amenazas de ataque estadounidense a Irán que hacen temer un estallido de violencia regional.

Alemania

El Ministerio alemán de Asuntos Exteriores desaconsejó con carácter de extrema urgencia” que sus ciudadanos viajen a Israel, por temors a una escalada regional.

Lea más: Turquía cancela vuelos hacia Irán

“Se desaconseja con carácter de extrema urgencia viajar a Israel, así como a Jerusalén Este”, apuntó la página web del ministerio.

En principio, la recomendación únicamente se aplicaba a determinadas partes de Israel, pero luego se extendió a todo el país, confirmó una fuente del ministerio.

“Estamos siguiendo la situación muy de cerca y mantenemos un estrecho contacto con nuestra embajada en Tel Aviv, también en lo que respecta a la situación de seguridad de nuestros colegas y sus familias”, dijo la fuente del Ministerio de Exteriores alemán.