Turquía cancela vuelos hacia Irán

Turquía comparte una frontera de unos 550 km con Irán y tres pasos fronterizos terrestres.

La decisión de las autoridades portuarias se da en un contexto de escalada militar en Medio Oriente y cuando Estados Unidos amenaza con un ataque al régimen teocrático, en parte como medido de presión para alcanzar un acuerdo nuclear amplio.

Otros cuatro vuelos previstos para el sábado, dos de ellos de Turkish Airlines, también fueron cancelados, pero otros seis se mantienen por el momento.

Un vuelo de Turkish Airlines con destino a Tabriz (noroeste de Irán), programado inicialmente para la medianochedel sábado, también fue cancelado, según el panel de salidas del aeropuerto.

Las autoridades turcas no han dado instrucciones específicas a los viajeros turcos que deseen viajar al país.