Ataque con drones contra un helicóptero del Ejército colombiano deja 14 soldados heridos

De los 14 militares heridos por esquirlas de la explosión, "11 de ellos ya están fuera de peligro", mientras que los tres restantes fueron trasladados a Bucaramanga, capital del vecino departamento de Santander, donde "continúan en observación", dijo una fuente del Ejército a EFE.

En un video divulgado por medios locales se observa el momento en que una explosión se produce cerca del helicóptero, un Black Hawk que estaba movilizando soldados en un punto elevado de la zona, lo que dañó una de sus ventanas y obligó a los soldados a correr para resguardarse.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, atribuyó el ataque al ELN y aseguró que se trata de "un intento desesperado por frenar el avance de las tropas" en esa región.

Por su parte, el Ejército afirmó en un comunicado que "la ofensiva contra estas estructuras armadas continuará en la zona de forma sostenida, con el firme propósito de recuperar el control total del territorio y neutralizar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales".

Este tipo de ataques con drones cargados con explosivos se ha vuelto cada vez más frecuente en el conflicto armado colombiano y ha sido utilizado por el ELN y las disidencias de las FARC contra las unidades militares y de Policía.