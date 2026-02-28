EE.UU. espera que la campaña contra Irán dure días, según medios

Según esas fuentes, la dimensión de los ataques iniciados hoy contra objetivos iraníes en conjunción con Israel requerirá de varios días y no es una operación militar limitada o quirúrgica.

Trump dijo esta madrugada en la intervención en la que anuncio el comienzo de los ataques que las operaciones militares son "masivas" y "continuadas" y que podría haber víctimas militares estadounidenses.

El presidente estadounidense dejo claro que su intención es que estos ataques provoquen un deserción masiva entre las fuerzas de seguridad iraníes y que el pueblo iraní se alce para tomar el poder de mano del régimen de los ayatolás, en el poder desde 1979.

Imágenes en redes sociales muestran como Estados Unidos ha lanzado decenas de misiles crucero Tomahawk y podría estar usando cazas F-22 y F-35 de guerra electrónica para reducir las capacidades de defensa aérea iraní.

Según indicaron fuentes estadounidenses a Fox News, Estados Unidos está enfocado en atacar instalaciones militares y del sistema de misiles de Irán, mientras que Israel estaría atacando los centros del poder iraní, incluido el líder supremo, Ali Jameneí, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Irán ha respondido con ataques con misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses en Baréin, Catar o contra Emiratos Árabes Unidos.

Se espera que Trump vuelva a comparecer en público para dar una declaración durante el mediodía de hoy sábado.