EN VIVO: EE.UU. e Israel atacaron Irán para “eliminar” su programa nuclear

Las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un masivo ataque preventivo contra diversos puntos estratégicos de Irán. La ofensiva aérea y naval buscó desmantelar la infraestructura nuclear y militar de la República Islámica, según confirmaron los mandatarios de ambos países en sendos mensajes oficiales. La acción provocó explosiones en Teherán y otras ciudades, lo que desató una respuesta inmediata de las fuerzas iraníes.

08:15 Netanyahu confirmó la operación conjunta con EE.UU.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció en un mensaje televisado que la operación buscó “eliminar la amenaza existencial” del régimen iraní. El mandatario afirmó que la acción militar creó las condiciones para que el pueblo iraní “tome su destino en sus propias manos” y se deshaga del “yugo de la tiranía”.

08:00 Trump ordenó ataques para “reducir a nada” la marina de Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó que su Gobierno inició ataques de “gran envergadura” contra territorio iraní. El mandatario aseguró que el objetivo principal fue neutralizar la capacidad naval de Irán y eliminar las amenazas inminentes que, según Washington, representaba el régimen de Teherán para la seguridad global.