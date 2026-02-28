La noruega 'Sentimental Value', Goya a mejor película europea

Competía por el premio con 'On Falling', de Laura Carreira (Portugal); 'Cónclave', de Edward Berger (Reino Unido); 'It Was Just an Accident', de Jafar Panahi (Francia) y 'The Girl with the Needle', de Magnus von Horn (Dinamarca).

La historia de relaciones familiares protagonizada por Stellan Skarsgard, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lileaas y Elle Fanning, ganó el Goya, que se une a los numerosos premios ya recibidos por el filme de Trier.

'Sentimental Value' comenzó su camino de éxito con el Gran Premio del Jurado de Cannes. Tras recibir nominaciones a la mayoría de los galardones de cine más importantes, se hizo con el BAFTA a mejor película no en inglés y con el Globo de Oro a mejor actor de reparto, para Skarsgard.

Además, cuenta con nueva candidaturas a los Óscar: mejor película, mejor película internacional, mejor dirección, mejor actriz protagonista (Reinsve), mejor actor secundario (Skarsgard), mejor actriz secundaria (Fanning y Lileaas), mejor guion (Trier y Eskil Vogt) y mejor montaje (Olivier Bugge Coutté).

En la categoría de mejor película internacional se enfrentará a la brasileña 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, y a la española 'Sirat', de Oliver Laxe.