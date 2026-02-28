Una comisión investiga el accidente aéreo que dejó al menos 22 fallecidos en Bolivia

"Se conformó una comisión de investigación, lamentablemente este hecho no se puede resolver de la noche a la mañana, tendrán que hacer su investigación, encontrar la caja negra para enviarla al proveedor para su análisis", dijo el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, en una conferencia de prensa.

Salinas señaló que miembros del grupo de investigación buscan todavía la caja negra de la aeronave Hércules, que está completamente destrozada cerca del aeropuerto, en una avenida de la ciudad de El Alto.

Además de este aspecto, la comisión pidió un informe a Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) donde se especifique la "hora exacta" del accidente y el "aspecto meteorológico" en el momento del suceso.

"Hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta, datos de la hora, dirección del viento, esta pista es larga. Tiene tres mangas y en las tres mangas hay tres direcciones de viento diferentes, esos datos los estamos pidiendo a Naabol" para confirmar o descartar una causa climática, dijo el coronel Ricardo Alarcón, parte de la junta de accidentes aeronáuticos de la FAB.

Minutos antes del accidente aéreo, ocurrido el viernes pasadas las 18:00 hora local (22:00 GMT), cayó una granizada en la ciudad de El Alto que dejó la pista de aterrizaje con granizo, según un reporte del Ministerio de Gobierno.

Alarcón aseguró que "ninguna aeronave de la FAB sale sin una tripulación balanceada", es decir que todos los miembros que van a bordo deben tener "la experiencia y pericia necesarias para realizar una actividad aérea".

Aclaró también que la tripulación debe cumplir con todas las normas de seguridad, entre ellas el cálculo para poder aterrizar, aspecto que también será analizado por la comisión de investigación.

Los peritajes también incluyen una requisa en los alrededores del lugar del accidente, que "fueron contaminados por la gente" minutos después del hecho, dijo Alarcón.

La investigación a partir de la apertura de la caja negra puede demorar de uno a seis meses en laboratorios fuera de Bolivia, análisis que está bajo control del proveedor, añadió Alarcón.

La Fiscalía General del Estado de Bolivia y el Gobierno confirmaron este sábado que aumentó a 22 la cifra de fallecidos y 37 el número de heridos por el accidente aéreo en El Alto.

El ministro de Defensa anunció que la empresa aseguradora del avión correrá con todos los gastos fúnebres, las atenciones médicas de los heridos y el reparo o indemnización de los vehículos afectados que suman al menos 15.

El accidente ocurrió en la víspera cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba una importante cantidad de dinero, se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que llevó a los bomberos a dispersarlas con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó este sábado que 50 personas fueron detenidas después de haber sido descubiertas portando paquetes de billetes.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su solidaridad y condolencias con las familias de los heridos y fallecidos en el accidente, un suceso que dejó "mucho dolor" y que está bajo investigación, según dijo.