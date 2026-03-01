Las primeras horas de Furia Épica: mil objetivos iraníes, Jameneí muerto y 3 bajas de EEUU

Según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) este domingo, las fuerzas estadounidenses consiguieron golpear más de un millar de objetivos iraníes en las primeras horas de la operación ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la madrugada de este sábado.

La operación Furia Épica, nombre con el que el Pentágono bautizó al operativo conjunto con Israel, busca "desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que suponen una amenaza inminente", según el comando.

Los ataques se concentran en centros de mando y cuarteles generales, así como bases de misiles y equipamiento de la Armada iraní, aunque Teherán ha denunciado ataques contra civiles, entre ellos en una escuela.

Para esta ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon una combinación de misiles de crucero lanzados desde buques y aviones de combate, además de drones armados y "capacidades especiales" clasificadas que el Centcom no detalló públicamente.

Las primeras horas de la operación estuvieron marcadas, sin duda, por la muerte del ayatolá, avanzada por Trump y confirmada horas después por la televisión pública iraní.

Además del líder, el operativo también acabó con la vida de gran parte de la cúpula militar iraní.

Irán prometió vengar la muerte de Jameneí, de 86 años, y advirtió que golpeará a EE.UU. e Israel "con una fuerza que nunca antes han experimentado".

Al menos tres militares estadounidenses han muerto y otros cinco han resultado gravemente heridos durante la operación.

El Centcom agregó que varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han provocado al menos 201 muertos y 747 heridos.

Los bombardeos han continuado este domingo con varias oleadas de ataques sobre Teherán. Irán, por su parte, ha respondido con ataques contra Israel, en Tel Aviv y Jerusalén, y otros países de la zona como EAU, Catar, Baréin y Kuwait, donde EE.UU. tiene bases militares.