El Vaticano confirma condena contra sacerdote argentino por abuso sexual contra un menor

El Obispado con sede en la localidad bonaerense de San Isidro comunicó la decisión del Colegio para el examen de los recursos en materia de delitos graves de la Santa Sede de rechazar la apelación presentada por Alcobendas y confirmar su culpabilidad "en el delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor".

Según informó la diócesis bonaerense, el Vaticano "confirmó la pena de prohibición perpetua para el ejercicio de todo oficio eclesiástico y de cualquier función directiva o administrativa en ámbitos parroquiales, seminarios e institutos vinculados a los mismos".

A quien se conoce como 'padre Damián' en la zona en la que se desempeñó como capellán de varios colegios católicos, también se le prohibió ejercer la docencia en áreas teológicas o pastorales, o cualquier tipo de tutoría o asesoramiento de menores en cualquier ámbito.

La Iglesia Diocesana manifestó "su cercanía" con la víctima de este delito, a quien pidió "perdón por el dolor y la herida que ha padecido".

Asimismo, acercó su cercanía a todas las víctimas de abuso y reafirmó su "disposición permanente a escuchar, acompañar y actuar con responsabilidad y respeto, trabajando con firmeza para que prevalezca el cuidado de cada persona en nuestra diócesis".

Al momento de conocerse la denuncia contra el sacerdote, en 2021, los delitos ocurridos entre 2003 y 2004 habían prescripto según la normativa argentina, por lo que no pudieron ser juzgados en los tribunales penales.