París exige a Hizbulá que cese los ataques y a Israel que respete la integridad de Líbano

"Hizbolá debe inmediatamente cesar sus ataques. Israel debe respetar la integridad territorial de Líbano, abstenerse de todo bombardeo sobre infraestructuras y población civiles, que deben ser protegidos", indicó el ministro en sus redes sociales.

Barrot apeló a que Líbano "sea preservado de toda escalada regional" al tiempo que pidió que se mantenga el alto el fuego en ese país adoptado en noviembre de 2024.

El ministro francés acusó a Hizbulá de haber cometido "un error" al "sumarse al conflicto con Israel en el que tanto el Gobierno como la población rechazan ser empujados" y que están pagando con "decenas de muertos y decenas de miles de desplazados".

Francia, que iba a albergar este jueves una conferencia internacional sobre Líbano, aplazada sin fecha, se unió al llamamiento lanzado por el Gobierno libanés de pedir el final de las actividades militares de Hizbulá, al que exige que entregue las armas.

"Francia seguirá implicada en la soberanía y la estabilidad de este país y organizará lo antes posible la conferencia internacional", agregó.