Asia Central puede verse afectada por migración iraní a causa de la guerra, según expertos

"El impacto de la migración se sentirá en Azerbaiyán, Armenia y el Cáucaso Sur, mientras que en Asia Central podría afectar a Turkmenistán", señaló el politólogo y opositor kazajo, Piotr Svoik, durante una conferencia de prensa celebrada en Astaná, capital kazaja.

Aunque el experto reconoció que la más afectada será Turquía, "ya acostumbrada a estas oleadas" y obligada a "acoger al mayor número de refugiados".

La investigadora del Instituto de Economía Mundial y Relaciones internacionales de la Academia Rusa de Ciencias, Anna Velíkaya, cree que la migración no será masiva, pero sí una amenaza para la estabilidad de los vecinos de Irán.

"La región de Asia Central está rodeada de estos focos de inestabilidad, lo que supone un gran riesgo para la penetración del islam radical y de grupos terroristas", declaró.

De hecho, la región ya vio estallar recientemente otro foco de conflicto, en este caso entre Afganistán y Pakistán.

Svoik teme que la guerra congele durante largo tiempo la construcción de un oleoducto a Europa a través del Cáucaso Sur y el mar Caspio, que tiene por objetivo eludir Rusia.

De hecho, la guerra entre Pakistán y Afganistán ya puso en duda la construcción de proyectos de gas y de transporte terrestre entre Rusia y la India.