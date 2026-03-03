El Ejército israelí dice haber matado a un jefe de armamento de Hizbulá asociado a Irán

En un comunicado publicado en sus canales, el Ejército afirmó que Juzai, asesinado ayer, era considerado la "mano derecha" del comandante del cuerpo libanés y "un actor clave" en el fortalecimiento de las capacidades militares de Hizbulá mediante el suministro de material desde Irán.

Israel bombardea de forma recurrente el sur del Líbano y objetivos de Hizbulá, pese al alto el fuego de noviembre de 2024. Y desde este lunes, tras un ataque de los chiíes contra el norte del país -que no causó heridos- ataca el Líbano de forma paralela a Irán; causando en este país al menos 31 muertos y una oleada de desplazados.

Hizbulá justificó sus ataques en respuesta al asesinato el sábado en Teherán del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.