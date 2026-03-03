El entrenador español Imanol Arregui vive en "calma tensa" las explosiones en Kuwait

Lo señala en un vídeo remitido a EFE desde Salmiya (Kuwait), donde Arregui, entrenador durante años del actual Osasuna Magna Xota y hoy al frente del equipo kuwaití Al Yarmouk, está viviendo "esta situación tan desagradable para todos", e "intentando hacer vida normal dentro de esta anormalidad".

Así, ha indicado que las explosiones y ataques que ha podido escuchar son "contra objetivos americanos en Kuwait" como la embajada o las bases militares estadounidenses, "pero no tienen nada contra el pueblo kuwaití, porque no tiene conflicto directo con ninguno de los países que están en esto", ha señalado sobre Irán, Estados Unidos o Israel.

Por ello, ha asegurado que "los kuwaitis están bastante tranquilos, están haciendo vida normal". "Los restaurantes están abiertos, pides cena y te lo traen sin ningún problema, la gente anda por la calle tan normal", y no se conocen bajas civiles, indica, para sin embargo insistir en que "al final la situación es desagradable".

También ha hecho constar que el espacio aéreo está cerrado. "No podemos salir de aquí, según nos dicen desde la embajada, hasta que la situación sea crítica", aunque para Arregui "esto ya es crítico".

Con todo, el entrenador de fútbol sala asegura intentar en lo posible "estar tranquilos", hacer "vida normal dentro de esta anormalidad" y desear "que esto acabe cuanto antes y que sufra la menor gente posible".

También ha hecho una crítica a los bulos que se difunden en las redes sociales sobre lo que ocurre: "Hay mucha 'fake news' que aquí creo que están empezando a castigar y es lo que deberíamos hacer todos", dice sobre las medidas que se toman en Kuwait al respecto.

"Esa desinformación no viene bien a nadie", dice para poner como ejemplo que en estas circunstancias estos días ha circulado por las redes sociales imágenes de una supuesta explosión en la localidad donde reside, Salmiya, que realmente corresponden a un incendio del pasado año, por lo que ha pedido "respeto y cuidado con estas cosas".