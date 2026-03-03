El Gobierno de Milei rebate las críticas por los problemas del sector industrial argentino

"Argentina no es ninguna potencia industrial ni mucho menos. Ni siquiera fuimos capaces de crear trabajo o de aumentar el nivel de empresas", afirmó Caputo al disertar en un encuentro de la Fundación Mediterránea.

Según el ministro, "ese modelo que pretenden mostrar como industrialista lo único que ha sido, en realidad, es un modelo prebendario y, de alguna manera, corrupto".

Aseveró que ese modelo, de protección estatal a la industria, ha sido "inmoral, injusto, regresivo e ineficiente".

"El sistema es perverso porque cazar en el zoológico hace que no se tengan incentivos ni siquiera para comprar un rifle con mira telescópica. Es tremendamente ineficiente. Y, si es ineficiente, es inmoral porque obliga (a los consumidores) a comprar bienes de peor calidad a mayor precio. Eso, simplemente, está mal", afirmó.

Caputo negó que haya un "boom de importaciones" y, por el contrario, afirmó que las importaciones per cápita están actualmente un 35 % por debajo de lo que fue el "pico" de 2011.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras años de proteccionismo comercial, el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, iniciado a finales de 2023, ha abierto las importaciones, rebajando o eliminando muchos aranceles.

Según datos oficiales, el año pasado las importaciones de Argentina crecieron un 24,7 %.

La mitad de las importaciones de Argentina proceden de Brasil y China, con compras que en 2025 crecieron un 28,5 % y un 53,9 %, respectivamente, y con las que muchas industrias argentinas no pueden competir en precio.

Uno de estos casos es el de Fate, un histórico fabricante argentino de neumáticos que a mediados de febrero decidió dejar de producir y despedir a 900 trabajadores ante la imposibilidad de competir con los neumáticos importados desde China.

Otras industrias han cerrado sus puertas recientemente, no solo por las importaciones sino también por la falta de demanda ante un consumo doméstico estancado por la pérdida del poder de compra de los hogares, de la mano de una tasa de inflación aun elevada (32,4 % interanual en enero).

De acuerdo a cálculos privados con base en registros oficiales, desde la llegada de Milei a la Presidencia y la puesta en marcha de su severo plan de ajuste han cerrado 21.938 empresas -cerca de una décima parte de ellas, en el sector manufacturero- y se perdieron 192.000 puestos de trabajo registrado en el ámbito privado, unos 63.000 de ellos en la industria.

Según datos oficiales, en 2025 la actividad industrial creció 1,6 %, tras haberse desplomado 9,4 % en 2024, pero acumuló a diciembre último seis meses de contracción en términos interanuales.

También según datos oficiales, en diciembre pasado el sector fabril operó al 53,8 % de su capacidad instalada de producción, pero en algunas industrias, como la automotriz, trabajan solo un tercio de las líneas de producción.

Días atrás, los industriales de Santa Fe -segunda mayor provincia en PIB industrial del país- advirtieron en un comunicado sobre sus "crecientes dificultades para mantener plantas operativas y preservar puestos de trabajo" por una combinación de altas tasas de interés que encarecen la financiación, apreciación cambiaria que abarata los productos importados y un mercado interno "debilitado por bajos ingresos".