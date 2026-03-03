Embajada de Israel asegura que ataque a Irán es para liberar a su pueblo del “régimen terrorista”

A través de un comunicado oficial, la Embajada de Israel en Paraguay informó que el país se encuentra en plena ejecución de la operación “Roaring Lion” o “León rugiente” en español.

La mencionada operación, según indicaron, está “destinada a eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista en Teherán y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

De acuerdo con la nota diplomática, en el ataque inicial fueron eliminados el líder supremo iraní, Ali Khamenei, y la cúpula de seguridad de su Gobierno, incluidos altos responsables militares y de defensa.

“La eliminación de Khamenei constituye un golpe decisivo contra el denominado ‘Eje del Mal’ y representa una esperanza para el mundo”, indica el comunicado.

Hezbollah se suma al conflicto

El escrito agrega que Hezbollah, al que Israel considera una organización terrorista, se sumó al conflicto y atacó territorio israelí. En consecuencia, siempre según el comunicado, el gobierno hebreo respondió con represalias en el Líbano.

La Embajada sostuvo que “esta operación está dirigida contra el régimen terrorista en Teherán y no contra el pueblo iraní, que anhela libertad y justicia frente a una tiranía asesina”.

Participación de Estados Unidos

En el mismo documento, la representación diplomática afirmó que la acción se realiza en conjunto con Estados Unidos y agradeció al presidente Donald Trump por el apoyo brindado en el marco de la operación.

“La acción conjunta de Israel y Estados Unidos busca crear las condiciones para que el pueblo iraní pueda decidir su propio destino”, refiere el texto.

Asimismo, añadieron que la operación “Roaring Lion” contra el “régimen iraní” proseguirá “el tiempo que sea necesario” y reiteraron que no permitirán que Irán obtenga armas nucleares.