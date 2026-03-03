GM fusiona su programa de venta de vehículos usados certificados en EE.UU. con CarBravo

De esta forma, CarBravo se convertirá a partir del 2 de junio en el único programa de certificación de vehículos usados de Chevrolet, Buick y GMC en Estados Unidos. Todos los concesionarios de estas marcas tendrán que suscribirse a CarBravo para poder vender vehículos certificados.

La marca de lujo Cadillac mantendrá su propio programa de venta de vehículos usados certificados, añadió GM en un comunicado.

Según los datos de la compañía, la edad media actual de los vehículos que circulan en Estados Unidos es de 12,8 años y en 2026 las ventas de automóviles usados ascenderán a 38 millones de unidades, frente a los 15,8 millones de vehículos nuevos.

"Los consumidores esperan ahora que la experiencia con vehículos usados sea como el resto de sus vidas digitales: siempre disponible, transparente y conveniente. Quieren más opciones en una gama más amplia de precios, además de la confianza que concede comprar un vehículo que ha sido minuciosamente revisado y respaldado por una marca en la que confían", afirmó la empresa.

GM lanzó el servicio de certificación CarBravo en 2023, al que en estos momentos están asociados más de 750 concesionarios en todo el país. Desde su lanzamiento, ha vendido más de 200.000 vehículos. En enero de este año, a través de CarBravo se vendieron 2,3 veces más vehículos que con los programas de venta certificada de Chevrolet, Buick y GMC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El funcionamiento de CarBravo es similar a Carvana, empresa de venta de vehículos usados a través de internet que opera en EE.UU. desde 2013 y que tiene unas ventas anuales de casi 600.000 vehículos.

A diferencia del anterior programa de venta de vehículos usados certificados de GM, que estaba limitado a automóviles de sus marcas y generalmente con una edad nunca superior a cinco años, a través de CarBravo la compañía venderá vehículos de marcas rivales y con hasta 15 años de antigüedad.

Además, gran parte de su funcionamiento se realizará a través de internet.

Los vehículos estarán divididos en dos categorías: Bravo, para aquellos con menos de 10 años y por debajo de las 100.000 millas recorridas; y Budget, con vehículos de menor precio de entre 10 y 15 años de antigüedad y sin más de 150.000 millas.