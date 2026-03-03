Senado mexicano avala reforma para incluir en 28 leyes el respeto a la preferencia sexual

En un comunicado, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher, lamentó que "persista la discriminación, violencia y exclusión en contra de las personas que expresan diversidad sexual y de género en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana", como en la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el deporte e incluso la impartición de justicia.

Lo cual, agregó, "no sólo vulnera los derechos de las personas, sino que limita sus proyectos de vida, reproduce desigualdades y perpetúa las violencias".

Debido a ello, la reforma busca que el respeto a la orientación sexual, identidad y expresión de género estén expresamente reconocidos de manera transversal en diversos ordenamientos.

A su turno, la senadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Martina Kantún, destacó que la discriminación por preferencia sexual también "afecta la salud mental y física, y limita oportunidades educativas y laborales", además reduce ingresos, obstaculiza el acceso a la vivienda, a la seguridad social y restringe servicios esenciales como la atención médica y el apoyo psicológico.

Mientras que su compañera Reyna Celeste Ascencio destacó que con la aprobación de esta reforma se da un paso importante para "erradicar la discriminación en contra de las personas que forman parte de la población LGTBIQ+, pues, dijo, "en pleno siglo XXI aún hay brechas de desigualdad que marcan y lastiman a las personas por ser diferentes".

El proyecto, avalado por unanimidad, con 95 votos, y turnado a la Cámara de Diputados, incorpora el respeto a la preferencia u orientación sexual, la identidad o expresión de género a los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales.

Así como a las leyes General de Víctimas; Federal de Protección al Consumidor; del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; de Vivienda; General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

También a las leyes General de Desarrollo Social; del Instituto Mexicano de la Juventud; General de Salud; de Migración; General de Educación; General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Federal del Trabajo, entre otras.