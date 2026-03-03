Un eclipse lunar total deja una 'Luna de sangre' desde Japón hasta América

En Tokio, sobre las 20.00 hora local (11.00 GMT) la 'Luna de sangre' apenas era visible debido a las nubes que han cubierto el cielo durante todo el día.

Además de en Japón, el fenómeno puede observarse en Australia, en todo el Pacífico y en América central y del norte (donde es martes de madrugada), y en algunos puntos del oeste de Sudamérica.

En Asia central y la mayor parte de Sudamérica solo se observará un eclipse parcial, mientras que el fenómeno no será visible desde África ni Europa, detalló la NASA en su página web.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Cuando es total, como el de hoy, el satélite no queda completamente oscuro, sino que adquiere un tono rojo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Todo el proceso se puede observar a simple vista y no requiere instrumentos especiales.