Una guerra prolongada en Irán podría causar un aumento de la inflación, según el BCE

En una entrevista con el 'Financial Times', Lane señaló hoy que el encarecimiento de la energía eleva la inflación "especialmente a corto plazo", lo que también tendría un efecto negativo sobre las previsiones del crecimiento.

A su juicio, "el alcance y la duración del conflicto" en la región determinará la magnitud del "shock", cuyo impacto, dijo, se amplificaría "si también provocase una revalorización del riesgo en los mercados financieros".

El economista irlandés aseguró que el BCE seguirá muy de cerca los acontecimientos y aludió a un análisis del banco de 2023 en el que ya preveía un escenario de interrupción de hasta un tercio del petróleo y gas que transita por el estrecho de Ormuz (vía de paso del 20 % del crudo mundial).

Los inversores, según este diario económico, ven un 88 % de probabilidad de que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios en el 2 % este año.

A este respecto, Lane declaró al 'FT' que no ve razón alguna para cambiar la política inflacionaria del banco central: "Creo que donde estamos ahora está bien".

Antes del ataque lanzado por EE.UU. e Israel contra Irán, el BCE había previsto que la inflación caería ligeramente por debajo del objetivo del 2 % marcado por la entidad para el segundo trimestre de este año y hasta final de 2027, antes de repuntar al 2 % de nuevo en 2028.

Lane señaló en que la economía de la zona euro estaba "creciendo cerca de su potencial" y que, a menos que se produzca una sacudida fuerte y duradera por el conflicto en Oriente Medio, no ve riesgos significativos de sobrecalentamiento en el continente.

"En 2023 y 2024, el crecimiento estuvo por debajo del potencial. Todavía hay capacidad disponible, especialmente en las manufacturas" (...) Necesitaríamos un período de crecimiento por encima del potencial para reducir eso", expuso el economista jefe.