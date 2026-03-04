Despega el primer vuelo fletado por EEUU para repatriar a sus ciudadanos en Oriente Medio

El Departamento de Estado informó en su cuenta oficial de X que la primera aeronave costeada por el gobierno salió de Oriente Medio, sin precisar la ubicación, con connacionales que se encontraban en diversos países de la región.

De acuerdo con el comunicado, se encuentran en camino el despliegue de otros vuelos en la región para dar salida a un miles de ciudadanos que se encuentran en países como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel.

El primer vuelo fue anunciado 24 horas después de que la Administración Trump recibiera fuertes críticas de congresistas demócratas y analistas por las demoras para la evacuación de sus compatriotas.

El martes en el Senado el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que las evacuaciones sufrirían demoras debido a los cierres de aeropuertos y espacios aéreos por los constantes ataques de Irán hacia los países aleados de Estados Unidos en la región.

El lunes, Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos en doce territorios de la región evacuaran mientras existieran vuelos comerciales disponibles, tres días después de ejecutar la misión 'Furia Épica' en Teherán.