La minera PSJ pide adherir su proyecto de inversión al régimen de incentivos en Argentina

La compañía dijo este miércoles en un comunicado que formalizó su presentación para ingresar al RIGI con una iniciativa que prevé una inversión de 630 millones de dólares para la etapa de construcción del proyecto.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino pertenece a Minera San Jorge, cuyos accionistas son la empresa suiza Zonda Metals GmBH y la argentina Alberdi Energy.

La empresa planea construir una mina de cobre a cielo abierto a 2.600 metros de altura, a 45 kilómetros de la localidad de Uspallata, en la provincia argentina de Mendoza (oeste).

Según la compañía, la construcción demandará entre 18 y 24 meses y la mina -con una vida útil de 16 años, extensible a 27 años- permitirá producir en promedio 40.000 toneladas anuales de cobre.

El proyecto ya cuenta con el permiso ambiental concedido por la provincia de Mendoza y la empresa ya ha dado inicio a la etapa de diseño final de la planta y a los estudios preparativos previos a la construcción.

"Hoy estamos ingresando en una fase donde se consolidan la ingeniería de detalle, la planificación financiera, el modelo operativo y los programas de sostenibilidad que permitirán iniciar la construcción hacia finales de 2026", afirmó el director ejecutivo de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio.

De ser admitido al RIGI, PSJ tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Hasta el momento Argentina ha aprobado doce proyectos en el RIGI, con inversiones previstas por unos 26.000 millones de dólares.