Cancilleres del Mercosur prevén reunirse este mes en Asunción por los 35 años del bloque

En un comunicado, la Cancillería de Paraguay, país que tiene la sede pro tempore del grupo, señaló que prevé la celebración "de una reunión" entre los jefes de la diplomacia de las naciones del Mercosur con la finalidad de "generar un espacio de reflexión política franca sobre los principales avances y desafíos" que enfrenta el grupo.

"En ese mismo marco conmemorativo, se prevé además la realización de un conversatorio entre los ministros de Relaciones Exteriores, así como de un encuentro cultural de integración regional que ponga en valor la diversidad cultural y el acervo común del Mercosur", señala el texto.

Una fuente de la Cancillería paraguaya dijo a EFE que el encuentro se celebrará este mes de marzo.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay fundaron el Mercosur en marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, con el objetivo de crear un mercado común que ampliara las oportunidades de comercio e inversión entre los países miembros.

En enero pasado, el bloque firmó con la Unión Europea un acuerdo comercial que crearía una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interior bruto (PIB) global.

Este pacto comenzó a aplicarse de manera provisional, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la ratificación del acuerdo en los Parlamentos de Argentina, Uruguay y Brasil, que lo ratificó este miércoles.

Bolivia, que se adhirió en 2015, y Venezuela, que lo hizo en 2006, también forman parte del Mercosur.

Pero el órgano suspendió de manera indefinida a Venezuela en agosto de 2017 tras considerar que el Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro rompió el orden democrático al instalar una Asamblea Constituyente en el país caribeño, mientras que Bolivia -miembro pleno desde 2024- atraviesa por un periodo de transición para adecuar su entramado legal y arancelario a las reglas del bloque.