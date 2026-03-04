Senado aprueba acuerdo Mercosur-Unión Europea

Por unanimidad de 38 senadores presentes de todas las bancadas, el pleno de la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que suscribe el acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común Del Sur (integrado por Argentina, el Brasil, Paraguay y Uruguay) con la Unión Europea. Dicho acuerdo fue suscrito en nuestra capital el 17 de enero ultimo. Ver la nómina.

Según impulsores, el citado acuerdo prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles, la reducción de barreras no arancelarias, mayor previsibilidad jurídica y convergencia en estándares regulatorios.

Lea más: Acuerdo Mercosur-UE será beneficioso para el Paraguay, menciona el senador Soroka

Dicho acuerdo ya entró en vigor provisional y según expertos, los cuatro países sudamericanos, incluyendo Paraguay, verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos.

Lea más: Nakayama defiende SOFA y acuerdo Mercosur-UE, que votará hoy el Senado

En Europa

El acuerdo despierta fuertes reparos en varios países de Europa, encabezados por Francia, y por los que el Parlamento Europeo remitió el documento a la justicia en enero, dejando en pausa su aplicación formal. Sin embargo, la UE puede decidir implementarlo de forma provisional.

El pasado 30 de enero, el Poder Ejecutivo entregó oficialmente el acuerdo al Legislativo con el objetivo de acelerar su tratamiento y posicionar a Paraguay como el primer país del bloque en aprovechar los beneficios del pacto con Europa. Sin embargo, la Cámara de Diputados de la Argentina ya dio el primer paso seguido por Uruguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los datos oficiales, el convenio permitirá la creación de una zona de libre comercio de aproximadamente 720 millones de habitantes, con un peso económico estimado en 22 billones de dólares (19 billones de euros), equivalente a casi una cuarta parte del PIB mundial. Entre los principales puntos del acuerdo se menciona la reducción o eliminación gradual de aranceles para cerca del 90% de las exportaciones e importaciones.