La UE aprueba definitivamente las salvaguardas a agricultores ante el acuerdo con Mercosur

Estas cláusulas se activarían en un plazo de 21 días si hay un incremento superior al 5 % de las importaciones a la UE de productos sensibles desde los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), o si los precios de esos mismos productos europeos caen más de un 5 %.

Entre los productos sensibles se encuentran alimentos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar, y en el caso de que la Comisión determine que se está produciendo un daño a los productores europeos, se podrían suspender las ventajas comerciales para estas importaciones de manera temporal.

Las salvaguardas entrarán en vigor 20 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, no obstante, aún no ha empezado a aplicarse, pese a que ambos bloques lo firmaron el pasado 17 de enero en Paraguay y a que Brasil, Argentina y Uruguay ya lo han ratificado.

Para que pueda empezarse a implementar de forma provisional, Bruselas tiene que enviar una nota verbal a Paraguay (como guardián del acuerdo), y cada país latinoamericano que lo haya ratificado debe hacer lo propio ante la Comisión Europea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senado paraguayo aprobó el miércoles el acuerdo, lo que supone el paso previo a la ratificación, mientras el Parlamento Europeo está esperando a que el Tribunal de Justicia de la UE valide su legalidad conforme a los tratados europeos, un pronunciamiento que podría tardar hasta dos años.

A la espera de que la Eurocámara lo ratifique, el pacto se implementará de forma provisional.