Una camarera auxilia con la maniobra Heimlich a madre del presidente de Paraguay

"Estaba mirando a mis clientes y veo una reacción de ella, que tira de la mesa y se levanta (...), le pregunto si está bien y no me habla, veo la reacción de ella, que se estaba asfixiando, y le hago la maniobra (de Heimlich)", relató Marta Aguayo a la Radio Ñandutí.

Según la mujer, la madre del presidente paraguayo comía aguacates o paltas y langostinos con una amiga cuando ocurrió la emergencia.

En un video captado por una cámara de seguridad del restaurante, y que difundieron profusamente medios locales y redes sociales, se aprecia a una mujer levantarse de la mesa y pedir ayuda a una empleada, que realiza la maniobra de Heimlich en dos oportunidades para destrabar sus vías respiratorias.

La camarera, que también se emplea como paramédico en torneos deportivos en Asunción, aseguró que sus compañeras le dijeron que no hubieran podido ayudar a la madre del presidente por falta de conocimientos.

"Si yo no hubiera estado la historia sería otra", agregó.

Hasta el momento, la Presidencia de Paraguay no ha emitido comentarios sobre el suceso.