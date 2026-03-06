Precios del petróleo siguen imparables.

Inmediatamente después de esta declaración del presidente estadounidense, el barril de Brent, la referencia internacional del petróleo, que ya había experimentado un fuerte aumento al inicio de la sesión, superó los 90 dólares por primera vez desde abril de 2024.

El Brent subía un 6,15 % hasta los 90,66 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, subía un 9,099% hasta los 88,37 dólares.

Desde el inicio del conflicto, varias infraestructuras energéticas han sufrido ataques y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % de la producción mundial de petróleo, está causando problemas de suministro en los mercados mundiales.

Mercado petrolero se tensa

“Cada día que el estrecho de Ormuz permanece cerrado, el mercado petrolero se tensa más” , explicó a la AFP Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Además, dado que la capacidad de almacenamiento de los países del Golfo es limitada, “si la situación no se resuelve rápidamente, pronto asistiremos a una racionalización de la producción de crudo y a una nueva reducción de la actividad de las refinerías, especialmente en Asia y Oriente Medio” , advirtió Homayoun Falakshahi, analista de Kpler.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos pueden sortear parcialmente el estrecho, pero “incluso con estas opciones de desvío, alrededor de 8,7 millones de barriles al día” quedan bloqueados, señala Falakshahi.

Perturbaciones

Debido a estas perturbaciones, que podrían prolongarse, “los compradores buscan asegurarse barriles de sustitución, lo que “amplifica” el aumento de los precios, precisó Staunovo.

Para prevenir posibles escaseces, China también ha pedido a sus principales refinerías que suspendan sus exportaciones de gasóleo y gasolina, según la agencia Bloomberg.

Y el Gobierno estadounidense autorizó el jueves, y durante un mes, el suministro de petróleo ruso sancionado a la India, ya que el conflicto en Oriente Medio afecta directamente al abastecimiento de Nueva Delhi.

Los productos refinados “como el diésel y el queroseno han experimentado un aumento de precios mucho mayor” que el crudo hasta ahora, señaló además Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.