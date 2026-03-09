La guerra bloquea la exportación española de alfalfa para caballos y camellos de Arabia

La escalada militar desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha paralizado el tránsito marítimo en los puertos del golfo Pérsico e impacta directamente en el sector productor de la alfalfa, ya que se han paralizado pedidos y otros han tenidos que ser desviados.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes importan cada año más de 280.000 toneladas de alfalfa deshidratada española para alimentar a esos cuadrúpedos, valorados en millones de dólares, según COAG, que advierte del peligro de grandes pérdidas para ese segmento agrícola español.

España lidera la producción y exportación europeas de esta planta forrajera al ser "muy proteica" y tener "una digestibilidad superior a la media", así que es la preferida de veterinarios y gestores de cuadras de élite en toda la península Arábiga.

España exporta actualmente alfalfa por valor superior a los 400 millones de euros anuales (464 millones de dólares), según COAG, que prevé un crecimiento del mercado.

"Esa posición ganada durante décadas puede evaporarse si la crisis logística persiste y los compradores buscan nuevos proveedores", avisó.

Precisó que la ruta marítima alternativa por el Cabo de Buena Esperanza (20 días más larga y un 256 % más cara) no permite hoy llegar a los puertos saudíes y emiratíes.

Las navieras Maersk y Hapag-Lloyd anunciaron la suspensión de operaciones en la zona de conflicto "hasta nuevo aviso", según la organización agraria española.

En esas circunstancias, COAG pidió el Gobierno español gestiones diplomáticas para garantizar la continuidad de los contratos en vigor con Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Catar, con el compromiso de suministro tan pronto como la situación lo permita.