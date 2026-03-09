Presidenta de México pide frenar el tráfico de armas que alimenta al narco e ingresarían desde EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas que alimenta a los cárteles mexicanos del narcotráfico, la mayoría de las cuales provienen de su frontera norte.

La mandataria reiteró que su Gobierno está dispuesto a colaborar con Washington pero sin intervenciones militares, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el sábado que México es el “epicentro de la violencia” narco.

Con Estados Unidos “colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México las realizan las fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías”, dijo.

En cambio, añadió, Washington puede ayudar a México a combatir la entrada ilegal de armas al país, 75% de las cuales, sostuvo, proviene de Estados Unidos.

“Si para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades”, subrayó.

Incautación de cocaína

Por otro lado, Fuerzas federales mexicanas incautaron dos toneladas de cocaína frente a las costas de Acapulco, en el océano Pacífico, informó la secretaría de Seguridad.

El operativo se realizó a más de 200 millas náuticas (unos 370 km) de la costa de México en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, multiplica sus críticas contra el poderío del narcotráfico en este país.

Gracias a “información de inteligencia” y con apoyo de vigilancia aérea, dos embarcaciones militares “aseguraron 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína”, detalló el comunicado de Seguridad.