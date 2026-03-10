El BID expande presencia en Paraguay y anuncia inversiones por 2.700 millones de dólares

"Queremos anunciar la expansión del BID en Paraguay, hoy firmamos la compra de un terreno para ampliar la presencia del BID físicamente en Paraguay", dijo el directivo durante una conferencia de prensa junto al ministro de Economía y Finanzas paraguayo, Carlos Fernández, en el Palacio de López, sede del Ejecutivo.

Goldfajn agregó que esta expansión se producirá en medio del "momento muy importante" que atraviesa la nación, que en 2025 reportó un crecimiento económico del 6 %.

"Necesitamos gente acá, que esté mirando, que entienda lo que se necesita", agregó sobre la ampliación de las operaciones del grupo, que del 11 al 14 de este mes celebrará sus reuniones anuales en Paraguay, un encuentro que pondrá "los ojos" del mundo en la nación suramericana, dijo.

"Son 48 países que vienen acá, no solamente los miembros del BID, sino también del sector privado de 48 países que vienen acá", indicó.

Asimismo, Goldfajn explicó que el BID Invest invertirá 2.700 millones de dólares "en los próximos años" en Paraguay, aunque la "ambición" de este brazo del grupo es elevar el financiamiento a unos 1.000 millones de dólares anuales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como ejemplo de estos financiamientos, citó la inversión de 200 millones de dólares junto a la empresa Paracel en el desarrollo de un hub industrial y forestal que proyecta unos 7.000 empleos entre directos e indirectos "solo en su construcción".

"Se pueden hacer (estas inversiones) porque las condiciones habilitantes, la macroeconomía, lo está permitiendo", apuntó.

El Grupo BID está compuesto por el BID, que apoya al sector público de la región, el BID Invest, que impulsa al sector privado, y el BID Lab, que promueve la innovación, según la página web de la entidad.