Honduras confirma primera muerte de un humano en 2026 provocada por el gusano barrenador

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Hommer Mejía, dijo a periodistas que la víctima mortal es una mujer de 78 años, originaria de Tegucigalpa, la capital de Honduras.

Señaló que la paciente recibió atención hospitalaria por una infección derivada de la miasis por gusano barrenador, una enfermedad parasitaria causada por la fase de larva o gusano de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Honduras, declarada libre del gusano barrenador en 1996, encendió las alertas sanitarias tras detectarse el parásito en animales en septiembre de 2024 y el primer caso humano en febrero de 2025.

El país centroamericano contabiliza 76 casos de infección por gusano barrenador en humanos en lo que va de este año, la mayoría localizados en el Distrito Central, que conforman las ciudades de Comayagüela y Tegucigalpa, precisó Mejía.

Además, según los últimos datos oficiales difundidos en 2025, del pasado octubre, se habían confirmado hasta entonces 199 personas con gusano barrenador y al menos cuatro víctimas mortales por complicaciones asociadas a la miasis.

El país también contabilizaba más de 3.000 casos del gusano barrenador en animales.

Conocida popularmente como 'mosca barrenadora', este insecto deposita sus huevos en heridas abiertas de animales y humanos; al eclosionar, las larvas se alimentan de tejido vivo, provocando lesiones profundas que, sin tratamiento, pueden causar pérdida de función del órgano afectado e incluso la muerte.

El funcionario recalcó que la prevención "es clave" para evitar complicaciones graves asociadas a la enfermedad e instó a la población a mantener una higiene adecuada en el hogar y buscar atención médica oportuna si presenta alguna herida o lesión, con el propósito de prevenir la infestación de larvas.