La ópera de Venecia confirma a Venezi como directora y desoye las quejas de trabajadores

El Consejo de Dirección de este prestigioso teatro italiano dio este martes su aprobación definitiva a Venezi como nueva directora, según confirmó en un comunicado a los medios.

La dirección de La Fenice defendió su currículum y cualificación y argumentó que su nombramiento responde a la aspiración de invertir en jóvenes talentos con sólida formación y representa un acto de confianza para dar una perspectiva de desarrollo y renovación a la institución, según dijeron a Efe fuentes del teatro veneciano.

De este modo, la directora tomará la batuta de La Fenice el próximo octubre hasta la temporada de 2030.

En los últimos tiempos la designación de Venezi ha suscitado las quejas de los trabajadores del famoso teatro veneciano, que habían reclamado la revocación de su nombramiento por considerar que su experiencia no está a la altura del cargo.

La Representación Sindical Unitaria de La Fenice ha llevado a cabo repetidas protestas, como la exhibición de un sencillo broche amarillo en la chaqueta de músicos y cantantes para manifestar su desacuerdo.

Asimismo se ha criticado la proximidad de Venezi con el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, aunque desde la dirección del teatro y el Ministerio de Cultura han defendido su idoneidad.

El maestro Venezi -ella prefiere que su cargo se decline en masculino- tiene 36 años y ha trabajado en los últimos tiempos como directora invitada residente del Teatro Colón de Buenos Aires, entre otras responsabilidades con conciertos en otros lugares.

La directora siempre ha reconocido ser de derechas y su amistad "humana" con Meloni desde antes de que esta llegara al poder en octubre de 2022.

En la Nochevieja de 2024 sufrió una protesta durante un concierto en Niza, cuando alguien desde el palco de la ópera gritó "no queremos fascistas" y desplegó una pancarta, unos hechos condenados inmediatamente por el partido de Meloni, Hermanos de Italia.