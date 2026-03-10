Pentágono desclasifica documentos y advierte a Irán con “día más intenso” de los ataques

En la cuenta de la red social X, el Departamento de Guerra publicó videos y gráficos de la operación “Furia Épica” lanzada contra Irán el pasado 28 de febrero en coordinación con Israel. Desde entonces, la tensión bélica mantiene a Medio Oriente en incertidumbre y bajo ataques de represalia del régime teocrático.

“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, declaró Pete Hegseth en el Pentágono.

En cuanto al calendario de la guerra, el presidente Donald Trump “tiene el control del acelerador. Es él quien decide” , confirmó Hegseth. “No me corresponde a mí suponer si es el principio, la mitad o el final” de la operación, señaló el secretario de Defensa.

Entre los objetivos del conflicto está la destrucción de la marina iraní, que ha sido atacada con “artillería, cazas, bombarderos y misiles lanzados desde el mar”, afirmó el general Dan Caine, el jefe del Estado Mayor, junto a Hegseth.

Amenaza con bloqueos petroleros

Irán ha amenazado con bloquear todas las exportaciones de petróleo a través del Golfo mientras dure la guerra. Trump ha amenazado con “muerte, fuego y furia” si Teherán interfiere con las exportaciones de crudo.

Caine dijo que las fuerzas estadounidenses siguen “cazando y atacando buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas”, armas que Irán podría utilizar para bloquear el tráfico marítimo.

Hegseth, por su parte, acusó a Irán de “mover lanzacohetes a barrios civiles, cerca de escuelas, cerca de hospitales para intentar impedir nuestra capacidad de atacar”. “Así es como operan”, acusó.

Pete Hegseth rehusó dar más informaciones sobre una explosión, al inicio del conflicto, que destruyó una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab y que, según Irán, mató a más de 150 personas.