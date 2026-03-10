Mundo
10 de marzo de 2026 - 18:55

Incendio de un autobús en Suiza deja seis muertos

Los bomberos colocan lonas frente a las partes carbonizadas de un autobús postal tras incendiarse en Chiètres Suiza.
Los bomberos colocan lonas frente a las partes carbonizadas de un autobús postal tras incendiarse en Chiètres Suiza.ALESSANDRO DELLA VALLE

GINEBRA. Seis personas resultaron muertas y cuatro heridas al incendiarse un autobús de los conocidos en Suiza como ‘postales’, en la localidad de Chiètres, en el cantón suizo de Friburgo.

Por EFE

La policía de Suiza informó el hecho en una breve conferencia de prensa. Además, un socorrista resultó herido mientras cumplía con su misión, mientras que tres de los heridos se encuentran en un estado grave.

Las fuerzas del orden señalaron que se está siguiendo la pista de un “acto deliberado”, aunque recalcaron que la investigación recién comienza y que no tenían más detalles que ofrecer.

Imágenes filmadas por transeúntes y vecinos muestran cómo las llamas envolvieron completamente el vehículo de transporte público.

A fireman works outside a blocked off area in front of a bus that caught fire, leaving six people dead and several injured, in the town of Kerzers, western Switzerland, on March 10, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
A fireman works outside a blocked off area in front of a bus that caught fire, leaving six people dead and several injured, in the town of Kerzers, western Switzerland, on March 10, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Los autobuses postales suizos -reconocido por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos- son un servicio de transporte icónico en este país, que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas, e inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre.

Lea más: Suiza: víctimas mortales del incendio en Crans Montana suben a 41