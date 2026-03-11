Sibiga invita a Orsi a visitar Ucrania y a estrechar lazos durante la investidura de Kast

"En la toma de posesión presidencial chilena tuve el placer de tener un intercambio constructivo con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el ministro de Asuntos Exteriores, Mario Lubetkin", escribió Sibiga en su cuenta de X.

"Expresé el interés de Ucrania en promover el diálogo bilateral y el intercambio de visitas, transmití los saludos del presidente (Volodímir) Zelenski y le invité a visitar Ucrania", abundó en un mensaje en el que publicó una foto suya junto a Orsi.

"Hablamos de la situación en Ucrania y los esfuerzos de paz, y también sobre las perspectivas de fortalecer la relación entre Ucrania y Uruguay", comentó Sibiga, quien agradeció a Uruguay el apoyo a la soberanía ucraniana y los principios del derecho internacional.